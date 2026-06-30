От Зеленоградска до Архыза: Куда едут семьи этим летом

Как пояснила исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко, семьи обычно планируют поездки заблаговременно и не склонны экономить на комфорте. Именно поэтому, несмотря на стабильный спрос, средняя стоимость размещения в семейных бронированиях продолжает увеличиваться, а в то же время чек в поездках без детей понемногу снижается. Кроме того, на итоговую цену влияет и выбор самих туристов: семьи чаще останавливаются в более качественных объектах и бронируют номера повышенной категории.