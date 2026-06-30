На Дону произвели перерасчет единого пособия для многодетных семей

Отделение Соцфонда России по Ростовской области произвело перерасчет единого пособия для 311 многодетных семей, которым до этого отказали в назначении меры поддержки из-за превышения уровня среднедушевого дохода не более чем на 10%. Выплата предоставляется по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Согласно изменениям в законодательстве, многодетным семьям, которым отказали в назначении единого пособия с начала года по причине превышения установленного размера среднедушевого дохода не более чем на 10%, сохраняют право на выплату еще на один год. С 22 мая 2026 года эта поправка к федеральному закону вступила в силу.
«Пособие назначат с месяца подачи заявления. То есть если семья подала заявление на выплату в апреле и отделение СФР вынесло решение об отказе в связи с превышением дохода не более чем на 10%, то пособие назначат с апреля 2026 года. С 22 мая отделение СФР по Ростовской области произвело перерасчет единого пособия уже 311 многодетным семьям», — прокомментировала управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.
Воспользоваться правом на продление единого пособия при небольшом превышении дохода можно только один раз. Выплату установят в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Обращаться в отделение СФР по Ростовской области гражданам не нужно. О пересмотре отказа в назначении единого пособия жителей региона проинформируют через личный кабинет на портале госуслуг.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.