На Дону произвели перерасчет единого пособия для многодетных семей

«Пособие назначат с месяца подачи заявления. То есть если семья подала заявление на выплату в апреле и отделение СФР вынесло решение об отказе в связи с превышением дохода не более чем на 10%, то пособие назначат с апреля 2026 года. С 22 мая отделение СФР по Ростовской области произвело перерасчет единого пособия уже 311 многодетным семьям», — прокомментировала управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.