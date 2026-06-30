Стало известно, почему в Калининградском зоопарке мало медведей

В Калининградском зоопарке сейчас всего три медведя: бурый Фима, американский черный барибал Ханни и недавно прибывший гималайский медведь Вася. При этом раньше было 12 медведей: 4 бурых, 3 гималайских, три барибала и два белых. При этом, как написала в телеграм-канале директор зоопарка Светлана Соколова, все они жили в плохих условиях: «Бетонные мешки, без натурального грунта, без бассейнов (впрочем, у белых был небольшой во рву), без каких-либо конструкций для лазания».