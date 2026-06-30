В Октябрьском районе Красноярска убрали 211 незаконных временных сооружений

В Октябрьском районе Красноярска с начала года убрали 211 незаконно размещенных временных сооружений. Об этом сообщили в администрации города.
Из них 119 объектов демонтировала администрация района. Еще 92 сооружения владельцы убрали самостоятельно после получения уведомлений. В числе ликвидированных объектов аварийные погреба и овощехранилища, шлагбаумы, ограждения и павильоны. Так, 40 аварийных погребов засыпали на улице Высотной, 21б, улице Крупской, 10 В, возле лицея № 8 и детского сада № 29. Еще 32 овощехранилища убрали на улице Попова, 4. Проверить эти объекты ранее просили жители на одной из открытых встреч с главой Красноярска Сергеем Верещагиным.
Также порядок навели на улице Крупской, где засыпали 37 старых погребов. Сейчас специалисты управления дорог, инфраструктуры и благоустройства ремонтируют там покрытие.
«Администрация района освобождает от самовольно установленных временных сооружений участки, которые находятся в муниципальной собственности, а также те, государственная собственность на которые не разграничена. Полномочий на демонтаж временных сооружений на частной или придомовой территории у администрации района нет», — рассказала начальник отдела недвижимости и земельных отношений администрации Октябрьского района Любовь Китаева.
По данным районной администрации, сейчас в Октябрьском районе сносу подлежит более 2 тыс. временных объектов. В этом году на их демонтаж из бюджета города выделили в 3 раза больше средств, чем ранее. В этом сезоне аварийные овощехранилища дополнительно демонтируют на улицах Софьи Ковалевской, Словцова, Корнеева и Партизанской.
Жители могут сообщать о незаконных временных сооружениях через платформу обратной связи на «Госуслугах» или через «Виртуальную приемную» на сайте администрации Красноярска. К обращению нужно приложить фотографию объекта и указать его местоположение на карте.