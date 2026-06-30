В Октябрьском районе Красноярска убрали 211 незаконных временных сооружений

Из них 119 объектов демонтировала администрация района. Еще 92 сооружения владельцы убрали самостоятельно после получения уведомлений. В числе ликвидированных объектов аварийные погреба и овощехранилища, шлагбаумы, ограждения и павильоны. Так, 40 аварийных погребов засыпали на улице Высотной, 21б, улице Крупской, 10 В, возле лицея № 8 и детского сада № 29. Еще 32 овощехранилища убрали на улице Попова, 4. Проверить эти объекты ранее просили жители на одной из открытых встреч с главой Красноярска Сергеем Верещагиным.