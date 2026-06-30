Добывающая промышленность Дона завершила 2025 год со спадом почти на 10%

Добывающая промышленность стала одной из отраслей, показавших наиболее заметное снижение по итогам года. Более глубокий спад зафиксирован лишь в сельском хозяйстве, где объем производства сократился на 16,9%, а также в строительстве — объем выполненных работ уменьшился на 9,8%.