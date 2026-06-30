За 7 лет в Анадыре отремонтировали 2 дороги, ведущие к окружной больнице

Ремонтные работы в 2019—2025 годах затронули две улицы в Анадыре, которые ведут к Чукотской окружной больнице. С прошлого года реконструкция дорог проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте экономики и инвестиций Чукотского автономного округа.
В частности, на улице Мира обновили 403 м дорожного полотна. В то же время на улице Партизанской отремонтировано 304 м. Благодаря выполненным работам проезд к основному медучреждению региона стал комфортнее и безопаснее как для пациентов, так и для бригад скорой помощи.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.