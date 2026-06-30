За 7 лет в Анадыре отремонтировали 2 дороги, ведущие к окружной больнице

В частности, на улице Мира обновили 403 м дорожного полотна. В то же время на улице Партизанской отремонтировано 304 м. Благодаря выполненным работам проезд к основному медучреждению региона стал комфортнее и безопаснее как для пациентов, так и для бригад скорой помощи.