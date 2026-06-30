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Свыше 9,7 тыс. индивидуальных предпринимателей зарегистрировано в Таганроге

Каждый третий занятый в экономике города трудится на предприятиях малого бизнеса.

Количество действующих индивидуальных предпринимателей на территории города Таганрога в Ростовской области превысило 9,7 тыс., сообщила глава города Светлана Камбулова. Им доступны меры поддержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Как отметила Светлана Камбулова, предприниматели — это люди, которые не просто создают собственное дело, но и упорно развивают его, находя свое место в самых разных сферах, от торговли и услуг до производства и высоких технологий. Каждый третий занятый в экономике Таганрога трудится на предприятиях малого бизнеса. Более того, четверть собственных доходов местного бюджета формируется за счет субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Искренне благодарю предпринимательское сообщество за неравнодушие к родному городу, активное участие в социальных и общественных инициативах, а также готовность поддерживать тех, кто нуждается в помощи», — подчеркнула глава Таганрога.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.