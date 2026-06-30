Свыше 9,7 тыс. индивидуальных предпринимателей зарегистрировано в Таганроге

Как отметила Светлана Камбулова, предприниматели — это люди, которые не просто создают собственное дело, но и упорно развивают его, находя свое место в самых разных сферах, от торговли и услуг до производства и высоких технологий. Каждый третий занятый в экономике Таганрога трудится на предприятиях малого бизнеса. Более того, четверть собственных доходов местного бюджета формируется за счет субъектов малого и среднего предпринимательства.