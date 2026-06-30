Что будет в новом сезоне «Мажора» и когда выйдут все серии

События четвертого сезона развиваются спустя девять лет после перестрелки в банке. По сюжету, Вика погибла, но Соколовский выжил. Катя в это время лежит в психиатрической клинике. Главный герой узнает, что он является отцом Сони — дочери Вики. Он решает заняться воспитанием девятилетней девочки и лишает Анну (сестру Вики) опеки над ней, чтобы самому заботиться о малышке. Но сестра Вики и ее муж Ваня не готовы отдать ребенка в руки нерадивого отца — они привязались к девочке и намерены бороться до последнего. Анна обращается к юристам, которые должны помочь ей представить в суде доказательства того, что Соколовский не способен справиться с родительскими обязанностями. Однако прошлое настигает Игоря, и в опасности оказываются все, кто когда-либо был рядом с ним. Погибает Аня, а Игорь забирает дочь себя и официально оформляет опекунство. Главный антагонист сезона — Валерий Симоненко, бывший капитан полиции и первый начальник Игоря Соколовского. Четвертый сезон заканчивается перестрелкой, в которой погибает Катя, закрывшая собой Соколовского так же, как и Вика в третьем сезоне, а Симоненко попадает за решетку.