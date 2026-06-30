«УП»: покушение на украинского олигарха в Монако связано с кол-центрами в Днепре

Вечером 29 июня в Монако прогремел мощный взрыв, в результате которого три человека попали в больницу с тяжелыми ранениями. СМИ полагают, что пострадавшие — украинский мультимиллионер Вадим Ермолаев и его семья. Первоначально власти не исключали версию теракта, однако позже генеральный прокурор княжества Стефан Тибо официально заявил, что расследование будет вестись по факту покушения на убийство. Что о нем говорят и какие детали удалось выяснить — в материале «Газеты.Ru».