Фестиваль «Народной культуры фест» впервые пройдёт в Нижегородском кремле 4 июля

Мероприятие объединит научные исследования, музейные фонды и живое народное творчество в восьми тематических локациях: на Главной сцене (открытие в 12:00) пройдут концерты фольклорных коллективов и премьера музейного спектакля «Очарованный миром», в арках кремля развернётся ярмарка мастеров с традиционными промыслами региона, а в Манеже и Еловом сквере будут работать интерактивные программы, лекции и мастер‑классы.