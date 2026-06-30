Фестиваль «Народной культуры фест» впервые пройдёт в Нижегородском кремле 4 июля

4 июля 2026 года в Нижегородском кремле состоится масштабный фестиваль «Народной культуры фест» (6+) в рамках празднования 130‑летия Нижегородского государственного историко‑архитектурного музея‑заповедника, сообщили организаторы.
Мероприятие объединит научные исследования, музейные фонды и живое народное творчество в восьми тематических локациях: на Главной сцене (открытие в 12:00) пройдут концерты фольклорных коллективов и премьера музейного спектакля «Очарованный миром», в арках кремля развернётся ярмарка мастеров с традиционными промыслами региона, а в Манеже и Еловом сквере будут работать интерактивные программы, лекции и мастер‑классы.
На фестивале запланированы экскурсии по кремлю, выставки‑фотозоны и детские игровые зоны; часть событий бесплатна, для ряда экскурсий и лекций нужны билеты, которые можно приобрести на сайте фестиваля. По словам гендиректора музея Юрия Филиппова, цель праздника — показать единство площадок музея‑заповедника и вовлечь гостей в живую практику народной культуры.
Ранее сообщалось, что более 10 тысяч зрителей посетили фестиваль «Большая Театральная» в Нижнем Новгороде.