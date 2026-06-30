В нижегородском зоопарке животные «ожили» на мобильных картах

В мобильном приложении 2ГИС появилась новая функция, благодаря которой посетители нижегородского зоопарка «Лимпопо» смогут увидеть анимированные модели животных прямо на карте и узнать интересные факты о них от зоолога и телеведущего Николая Дроздова. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
На карте зоопарка «ожили» более 20 видов животных и птиц, среди которых амурский тигр, лев, слон, носорог, жираф, большая панда, бегемот, белый и бурый медведи, снежный барс, пингвины, крокодил и другие. Чтобы запустить анимацию, достаточно приблизить карту к нужному вольеру и нажать на изображение животного.
Нижний Новгород вошел в число 16 российских городов, где уже доступна новая функция. Помимо него, анимированные модели появились в Московском, Ленинградском, Новосибирском, Казанском, Самарском, Екатеринбургском и других зоопарках страны.
Кроме анимации, в карточках животных доступны короткие видеогиды с рассказами Николая Дроздова. Телеведущий делится интересными фактами о животных, которые помогут сделать прогулку по зоопарку более познавательной, особенно для семей с детьми.
Новая функция уже доступна в актуальной версии мобильного приложения 2ГИС для Android и iOS, а также в веб-версии сервиса. В дальнейшем компания планирует добавить анимированных животных и в другие зоопарки России.
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