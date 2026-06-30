В нижегородском зоопарке животные «ожили» на мобильных картах

В мобильном приложении 2ГИС появилась новая функция, благодаря которой посетители нижегородского зоопарка «Лимпопо» смогут увидеть анимированные модели животных прямо на карте и узнать интересные факты о них от зоолога и телеведущего Николая Дроздова. Об этом сообщили в пресс-службе компании.