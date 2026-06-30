Семьям с детьми в Приморье доступно более 30 мер поддержки

Более 30 мер поддержки по нацпроекту «Семья» могут оформить семьи с детьми в Приморском крае, сообщили в региональном агентстве проектного управления.
Всего в 2026 году семьям с детьми в Приморье доступно 34 меры социальной поддержки. Часть выплат предоставляется при рождении ребенка, часть — с учетом среднедушевого дохода семьи, а также при наличии в семье детей.
Отметим, что в регионе проживает свыше 24 тысяч многодетных семей, в которых растут более 81 тысячи детей. Для таких семей действует комплекс из 27 мер поддержки, включая 12 социальных выплат, направленных на снижение финансовой нагрузки и создание комфортных условий для воспитания детей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.