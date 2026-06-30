Биолог Лялина рассказала, какие продукты вызывают повышенное потоотделение

Доказано, что определённые продукты питания могут влиять на терморегуляцию организма и вызывать усиленное потоотделение. В то же время, зелёные овощи могут быть полезны для борьбы с избыточной потливостью. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала Ирина Лялина, декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения.
Так, некоторые продукты обладают термогенным эффектом, то есть при их расщеплении в организме выделяется тепло. Это может приводить к повышению температуры тела и, как следствие, к усилению потоотделения.
Среди таких продуктов Ирина Лялина назвала солёную и острую пищу, фастфуд, выпечку, мясо, рыбу, алкоголь, бобовые, перец, чеснок, кориандр, имбирь, шоколад, кофе, чай, матча, мате и энергетики.
«Во фруктах и овощах с красным и жёлтым оттенком много сахара, поэтому они нежелательны», — добавила биолог и рекомендовала включать в рацион зелёные овощи, цитрусовые и другие продукты с низким содержанием сахара.
Чтобы снизить потливость, помнимо внимания к рациону, эксперт посоветовала регулярно соблюдать правила гигиены, отказаться от курения и минимизировать стрессовые ситуации.