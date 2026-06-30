Биолог Лялина рассказала, какие продукты вызывают повышенное потоотделение

Доказано, что определённые продукты питания могут влиять на терморегуляцию организма и вызывать усиленное потоотделение. В то же время, зелёные овощи могут быть полезны для борьбы с избыточной потливостью. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала Ирина Лялина, декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения.