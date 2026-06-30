Викторины, лекции и беседы с писателями: в Калининграде пройдёт трёхдневный литературно-патриотический фестиваль

«Память жива»: беседа с участниками становления города6+ (10:00, Городская юношеская библиотека, 87), «История Калининградской области»: семейная краеведческая викторина6+ (10:00, Библиотека мкр. Космодемьянского), Литературно-краеведческая игра по книге «Дорогой ветров»12+ (10:00, Детская библиотека им. Ю. Н. Иванова), «Самая западная»: краеведческая игра12+ (10:00, Библиотека им. С. Х. Симкина), «Знаешь ли ты свой город?»: интеллектуальное состязание по краеведению6+ (11:00, Детская библиотека № 18), «Букеты пожеланий родному городу»: семейный мастер-класс6+ (11:00, Детская библиотека № 18), «Где эта улица? Где этот дом?»: краеведческая игра6+ (11:00, Библиотека А. И. Герцена), «Янтарная мозаика»: интерактивно-познавательная программа0+ (12:00, Центральный парк культуры и отдыха), «Мы идём по зоопарку…»: интерактивная программа с мастер-классом6+ (12:00, Центральная детская библиотека им. С. В. Михалкова), «Мой город-сад Калининград»: виртуальная прогулка по городу и краеведческая игра12+ (12:00, Библиотека им. М. Горького), Программа по творчеству калининградских авторов6+ (12:00, Детская библиотека им. А. П. Соболева), Историческая игра по достопримечательностям городов Калининградской области0+ (13:00, Библиотека им. А. С. Михайлова), Викторина «Всё о тебе, любимый город!»6+ (13:00, Центральная детская библиотека им. С. В. Михалкова), Мастер-класс «Кулинарная карта России — от Калининграда до Владивостока»6+ (13:00, Библиотека № 21), Праздничная литературно-музыкальная программа «Солнечный ветер над Балтикой»12+ (14:00, Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова), «Островок России»: интеллектуальное состязание по краеведению6+ (14:00, Библиотека мкр. Чкаловск), «Архитектура Калининградской области»: мастер-класс по созданию объемной открытки0+ (14:30, Библиотека им. А. С. Михайлова), Презентация литературно-художественного журнала Союза писателей России «Берега»16+ (15:00, Библиотека им. космонавта А. А. Леонова), «Прогулка по Балтийскому району: к Октябрьской площади»12+ (15:00, Библиотека им. А. С. Пушкина), Встреча с писателем, победителем общероссийского конкурса «ГлавКнига» Евгением Журавли16+ (16:30, Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова), Фестиваль поэзии и авторской песни «СВОи»6+ (17:00, Центральный парк культуры и отдыха).