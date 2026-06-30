Викторины, лекции и беседы с писателями: в Калининграде пройдёт трёхдневный литературно-патриотический фестиваль

В ближайшие выходные, с 3 по 5 июля, в Калининграде пройдёт литературно-патриотический фестиваль «Калининградцы памяти верны!». Задействовано много площадок: от Центральной библиотеки на Моспроспекте до скромного филиала в Чкаловске. Организаторы поделились программой мероприятий.
Пятница.
Первый день, 3 июля, начинается с двойного открытия. В 10:30 в Детской библиотеке № 18 на Машиностроительной запустят персональную выставку6+ художницы-краеведа Марии Тулаевой. В это же время в Центральной детской библиотеке имени Павлика Морозова стартует программа для самых маленьких — «Город сказок и легенд»0+.
События пятницы:
Встреча0+ с писателем Екатериной Смолевой (11:00, Городская юношеская библиотека на Гайдара), Встреча6+ с калининградским писателем Ириной Мотковой (11:00, Детская библиотека им. А. П. Соболева), Семейный мастер-класс «Открытка ко Дню города»6+ (11:30, Детская библиотека № 18) Чтение стихов о городе и его жителях0+ (12:00, Городская юношеская библиотека), Краеведческая игра «По следам мышонка Недо в Калининграде»6+ (13:00, Библиотека № 21 на Карамзина), Семейный мастер-класс по аппликации «Барк Крузенштерн»6+ (14:00, Библиотека мкр. Чкаловск), Прогулка «Следы истории по пути в библиотеку»0+ (14:00, Библиотека мкр. Южный), Мастер-класс «Калининград в акварели»12+ (14:00, Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова), Музыкально-литературная программа «Романтика Балтийского моря»6+ (15:00, Библиотека мкр. Космодемьянского), Виртуальная экскурсия «Черняховск: страницы истории — от первых поселений до наших дней»12+ (15:00, Библиотека им. А. С. Пушкина), Открытый поэтический микрофон «…И городу дарю я эти строки»6+ (16:00, Детская библиотека № 18), Музыкально-поэтический спектакль «Жестокий романс»16+ (16:00, Библиотека им. космонавта А. А. Леонова), Творческая встреча12+ с актрисой и поэтессой Анной Артамоновой (17:20, Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова).
Суббота.
В субботу, 4 июля, программа начнётся в 10:00 в Детской библиотеке имени Ю. Н. Иванова. Одновременно пройдёт две игры: «Город, в котором я живу»12+ и «Память о покорении космоса в облике Калининграда»6+.
В 11:00 в библиотеке имени А. И. Герцена — интерактивная программа «Хлебосольный Калининград»6+. В Детской библиотеке имени А. П. Соболева в это же время пройдёт мастер-класс по правополушарному рисованию «Город, который мы любим»6+.
В 11:30 в Центральной детской библиотеке имени Михалкова — выступление калининградского поэта Сергея Погоняева6+, а в Городской юношеской библиотеке — мастер-класс по созданию карты Калининградской области6+.
В 12:00 в библиотеке имени Горького и в Детской библиотеке № 14 стартуют праздничные программы. В 13:00 на Карамзина — мастер-класс по созданию коллажной открытки «Любимый город»6+.
В 14:00 — четыре события. В Городской юношеской библиотеке — познавательная беседа о памятных местах Калининграда0+. В библиотеке микрорайона Южный — виртуальное путешествие «Улицы города рассказывают…»0+. В Центральной детской библиотеке имени Михалкова — интерактивная игра «Открывая историю»6+. В библиотеке имени С. А. Снегова — презентация выставки участников студии живописи и прикладного творчества «Небо»12+.
В 15:00 в библиотеке имени Пушкина — лекция «Звезда Ивана Черняховского — восхождение и закат»12+.
В 16:00 в Центральной библиотеке Чехова — литературно-музыкальная программа калининградских артистов Вадима Новожилова и Татьяны Слещенковой «Пишу сегодня из Калининграда»12+. В библиотеке имени Михайлова — мастер-класс по изготовлению поделок из бумаги и картона на морскую тематику0+. В библиотеке имени Леонова — поэтические чтения16+.
В 18:00 в библиотеке имени Михайлова — игра «Что? Где? Когда?»0+. В Центральной библиотеке Чехова — лекция писателя, историка архитектуры Александра Попадина «Город в персональном зеркале»: о времени, о городе и о себе12+.
Воскресенье:
«Память жива»: беседа с участниками становления города6+ (10:00, Городская юношеская библиотека, 87), «История Калининградской области»: семейная краеведческая викторина6+ (10:00, Библиотека мкр. Космодемьянского), Литературно-краеведческая игра по книге «Дорогой ветров»12+ (10:00, Детская библиотека им. Ю. Н. Иванова), «Самая западная»: краеведческая игра12+ (10:00, Библиотека им. С. Х. Симкина), «Знаешь ли ты свой город?»: интеллектуальное состязание по краеведению6+ (11:00, Детская библиотека № 18), «Букеты пожеланий родному городу»: семейный мастер-класс6+ (11:00, Детская библиотека № 18), «Где эта улица? Где этот дом?»: краеведческая игра6+ (11:00, Библиотека А. И. Герцена), «Янтарная мозаика»: интерактивно-познавательная программа0+ (12:00, Центральный парк культуры и отдыха), «Мы идём по зоопарку…»: интерактивная программа с мастер-классом6+ (12:00, Центральная детская библиотека им. С. В. Михалкова), «Мой город-сад Калининград»: виртуальная прогулка по городу и краеведческая игра12+ (12:00, Библиотека им. М. Горького), Программа по творчеству калининградских авторов6+ (12:00, Детская библиотека им. А. П. Соболева), Историческая игра по достопримечательностям городов Калининградской области0+ (13:00, Библиотека им. А. С. Михайлова), Викторина «Всё о тебе, любимый город!»6+ (13:00, Центральная детская библиотека им. С. В. Михалкова), Мастер-класс «Кулинарная карта России — от Калининграда до Владивостока»6+ (13:00, Библиотека № 21), Праздничная литературно-музыкальная программа «Солнечный ветер над Балтикой»12+ (14:00, Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова), «Островок России»: интеллектуальное состязание по краеведению6+ (14:00, Библиотека мкр. Чкаловск), «Архитектура Калининградской области»: мастер-класс по созданию объемной открытки0+ (14:30, Библиотека им. А. С. Михайлова), Презентация литературно-художественного журнала Союза писателей России «Берега»16+ (15:00, Библиотека им. космонавта А. А. Леонова), «Прогулка по Балтийскому району: к Октябрьской площади»12+ (15:00, Библиотека им. А. С. Пушкина), Встреча с писателем, победителем общероссийского конкурса «ГлавКнига» Евгением Журавли16+ (16:30, Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова), Фестиваль поэзии и авторской песни «СВОи»6+ (17:00, Центральный парк культуры и отдыха).