В Новосибирске улучшили интеллектуальную транспортную систему

Новую функцию «Зеленая волна» добавили в картографический сервис «2ГИС» для водителей из Новосибирска, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Совершенствование интеллектуальной транспортной системы отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Функцию запустили благодаря сотрудничеству Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и предприятия «2ГИС». Она помогает водителям определить оптимальную и разрешенную скорость для преодоления серии светофоров на зеленый сигнал без остановок. Данные предоставляются Центром организации дорожного движения.
«Ранее совместно с “2ГИС” внедрили функцию таймеров сигналов светофоров, теперь сервис показывает не только, сколько времени осталось до смены сигнала, но и оптимальную скорость движения на заданном маршруте. Все это позволяет оптимизировать транспортный поток таким образом, чтобы автомобилистам было комфортно добираться из одной точки города в другую», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Чтобы воспользоваться функцией, необходимо активировать ее на панели в сервисе. Навигатор синхронизирует движение с ближайшими светофорами. Подчеркивается, что при соблюдении рекомендованной скорости шанс проехать перекрестки без остановок значительно повышается.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.