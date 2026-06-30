В Новосибирске улучшили интеллектуальную транспортную систему

«Ранее совместно с “2ГИС” внедрили функцию таймеров сигналов светофоров, теперь сервис показывает не только, сколько времени осталось до смены сигнала, но и оптимальную скорость движения на заданном маршруте. Все это позволяет оптимизировать транспортный поток таким образом, чтобы автомобилистам было комфортно добираться из одной точки города в другую», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.