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Возвращение раненых бойцов к полноценной жизни

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Народный фронт и Правительство ДНР помогут защитникам через спорт и реабилитацию.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Народный фронт и Правительство ДНР помогут защитникам через спорт и реабилитацию.

Народный фронт совместно с Правительством и Донецким государственным университетом разработают комплексную межведомственную программу развития адаптивного спорта, реабилитации и подготовки кадров для работы с участниками СВО и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Председатель Правительства региона Андрей Чертков, отметил, что совместная работа позволит вернуть наших защитников к полноценной жизни.

Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.

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