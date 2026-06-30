Возвращение раненых бойцов к полноценной жизни

Народный фронт совместно с Правительством и Донецким государственным университетом разработают комплексную межведомственную программу развития адаптивного спорта, реабилитации и подготовки кадров для работы с участниками СВО и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Председатель Правительства региона Андрей Чертков, отметил, что совместная работа позволит вернуть наших защитников к полноценной жизни.