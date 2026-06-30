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В Советске отца будут судить за гибель 8-летнего сына при пожаре из-за удлинителя

Советский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности собственному 8-летнему сыну. Трагедия произошла днём 14 ноября 2025 года в квартире обвиняемого. По версии следствия, мужчина использовал в быту несколько удлинителей…

Источник: Янтарный край

Советский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности собственному 8-летнему сыну.

Трагедия произошла днём 14 ноября 2025 года в квартире обвиняемого. По версии следствия, мужчина использовал в быту несколько удлинителей из-за неисправной электропроводки. Один из удлинителей имел видимые повреждения изоляции. Он соединил их между собой и подключил к ним бытовую технику, создав небезопасный режим эксплуатации.

Это привело к аварийному режиму работы электросети и пожару. В результате возгорания погиб 8-летний сын мужчины. Супруге обвиняемого, также находившейся в квартире, удалось спастись.

Следователи допросили свидетелей, провели судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ направлено в суд. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет ограничения свободы.