В Советске отца будут судить за гибель 8-летнего сына при пожаре из-за удлинителя

Советский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности собственному 8-летнему сыну.
Трагедия произошла днём 14 ноября 2025 года в квартире обвиняемого. По версии следствия, мужчина использовал в быту несколько удлинителей из-за неисправной электропроводки. Один из удлинителей имел видимые повреждения изоляции. Он соединил их между собой и подключил к ним бытовую технику, создав небезопасный режим эксплуатации.
Это привело к аварийному режиму работы электросети и пожару. В результате возгорания погиб 8-летний сын мужчины. Супруге обвиняемого, также находившейся в квартире, удалось спастись.
Следователи допросили свидетелей, провели судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ направлено в суд. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет ограничения свободы.