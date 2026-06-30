В Советске отца будут судить за гибель 8-летнего сына при пожаре из-за удлинителя

Трагедия произошла днём 14 ноября 2025 года в квартире обвиняемого. По версии следствия, мужчина использовал в быту несколько удлинителей из-за неисправной электропроводки. Один из удлинителей имел видимые повреждения изоляции. Он соединил их между собой и подключил к ним бытовую технику, создав небезопасный режим эксплуатации.