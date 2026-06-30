Российская экономика «уже переохлаждена» из-за высоких ставок — Греф

Эксперт считает, что на цены сейчас влияет множество разовых факторов вне рыночного контекста, в том числе проблемы с энергетикой. По его словам, бороться с ними мерами денежно-кредитной политики нерационально — это создаёт «очень большую» депрессивную нагрузку на экономику. В качестве примера глава Сбербанка привёл падение инвестиций более чем на 14%.