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Российская экономика «уже переохлаждена» из-за высоких ставок — Греф

По словам главы Сбербанка, инвестиционная активность снизилась на 14%

Источник: Клопс.ru

Ключевую ставку ЦБ нужно снижать, поскольку российская экономика не может долго работать в условиях дорогих кредитов. Такое мнение глава Сбербанка Герман Греф высказал на годовом собрании акционеров, его слова передаёт Интерфакс.

Греф отметил, что реальная ставка — с учётом текущей инфляции — составляет около 10%. По его словам, такой уровень можно использовать только короткое время, чтобы охладить экономику, но сейчас она «уже переохлаждена».

Моя точка зрения заключается в том, что экономика при экстремально высоких ставках, реальных высоких ставках, которые существуют сегодня, долго существовать не может", — заявил глава Сбербанка.

Эксперт считает, что на цены сейчас влияет множество разовых факторов вне рыночного контекста, в том числе проблемы с энергетикой. По его словам, бороться с ними мерами денежно-кредитной политики нерационально — это создаёт «очень большую» депрессивную нагрузку на экономику. В качестве примера глава Сбербанка привёл падение инвестиций более чем на 14%.

На июньском заседании совета директоров Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Шаг оказался скромнее ожиданий: российские промышленники и депутаты Госдумы призывали уменьшить её хотя бы на один процентный пункт.

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