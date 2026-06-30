В Минпросвещении рассказали, сколько выпускников сдали экзамены на 100 баллов

Около 9 тыс. участников ЕГЭ-2026 сдали экзамены на 100 баллов. Это рекордный показатель, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
По его словам, 200 баллов набрали 895 школьников, а 300 баллов получили 73 участника экзамена. Еще 8 выпускников набрали 400 баллов. Кравцов отметил, что в этом году на ЕГЭ была обеспечена объективность экзамена, а все выпускники находились в равных условиях.
Основной период ЕГЭ-2026 начался 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. Затем выпускники сдавали русский язык, математику, обществознание, физику, биологию, географию, иностранные языки и информатику.
С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни по всем предметам. 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору до поступления в вуз.