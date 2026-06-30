В Минпросвещении рассказали, сколько выпускников сдали экзамены на 100 баллов

По его словам, 200 баллов набрали 895 школьников, а 300 баллов получили 73 участника экзамена. Еще 8 выпускников набрали 400 баллов. Кравцов отметил, что в этом году на ЕГЭ была обеспечена объективность экзамена, а все выпускники находились в равных условиях.