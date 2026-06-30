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Уже 1415 воронежцев пострадали от укусов клещей

Обращаемость пострадавших не превышает среднемноголетних значений.

Источник: Комсомольская правда

На 29 июня в Воронежской области зарегистрировали 1415 человек, пострадавших от укуса клеща. Данными поделились специалисты регионального управления Роспотребнадзора. По данным эпидемиологов, обращаемость пострадавших от укусов клещей в медицинские организации не превышает среднемноголетних значений.

Для профилактики нападения клещей на людей в регионе организовали обработку территорий массового пребывания людей. К этому моменту обработаны 1382,9 га, в т.ч. в летних оздоровительных учреждениях — 369,4 га.

Специалисты рекомендуют проводить борьбу с мышами в частных домовладениях и садоводческих товариществах, проводить разреживание кустарника , скашивание травы. Ликвидировать свалки мусора.

При посещении лесных массивов, дачных участков или нахождении у открытых водоемов необходимо пользоваться репеллентами.

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