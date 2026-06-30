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В Нижнем Новгороде проходят обыски у владельца сети газозаправок «Реал-инвест»

Его хотят допросить по уголовному делу.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у владельца группы компаний «Реал-инвест» Льва Тарабарина. Об этом пишет телеграм-канал «База».

По данным источника, оперативные мероприятия начались утром и проходят в офисе фирмы, а также в квартире бизнесмена. Самого предпринимателя планируют допросить в рамках уголовного дела.

Группа компаний «Реал-инвест» специализируется на поставках газа и обслуживании газозаправочной инфраструктуры. Пока официальных комментариев по поводу обыска не поступало.