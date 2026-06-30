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В Дагестане наградили победителей и призеров инженерной олимпиады «Звезда»

Обладателями дипломов стали свыше 420 школьников из республики.

Источник: Национальные проекты России

Торжественная церемония награждения победителей и призеров Многопрофильной инженерной олимпиады школьников «Звезда» состоялась в Республике Дагестан, сообщили в администрации главы региона. Поддержка подрастающего поколения — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».

Так, дипломы I степени получили 59 школьников, еще 365 ребят стали призерами II и III степеней. Отметим, что Дагестан второй год подряд входит в топ-5 регионов по числу участников олимпиады.

«Нашему региону и стране нужны тысячи школьников, обладающих критическим мышлением, способных анализировать и эффективно действовать в нестандартных обстоятельствах. Именно такие люди будут делать республику высокотехнологичной и сильной», — подчеркнул врио министра образования и науки региона Яхья Бучаев.

«Звезда» входит в перечень Российского совета олимпиад школьников. Победители и призеры по профилям «Естественные науки» и «Техника и технологии» получают льготы при поступлении в более чем 60 ведущих вузов страны.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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