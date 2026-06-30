Первый выпуск инженерно-технического класса прошел в школе № 118 Самары

Ученики этого класса проходили стажировку на предприятии, а лабораторные занятия = в вузе. При поступлении они могут рассчитывать на дополнительные баллы, а после получения высшего образования знают, где смогут работать. По словам Ивана Носкова, этот опыт является отличным примером взаимодействия школы, вуза и предприятия. Мэр выразил уверенность, что этот опыт будут тиражировать.