Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый выпуск инженерно-технического класса прошел в школе № 118 Самары

20 выпускников в Самаре прошли учебу по специальной программе.

Источник: канал Ивана Носкова в МАКС

В школе № 118 Самары прошел первый выпуск инженерно-технического класса. Об этом событии в своем канале в МАКС написал глава города Иван Носков. Для профильного класса оборудовали специальную лабораторию, а учебу здесь проходили 20 ребят.

Ребята прошли углубленную подготовку по техническим предметам, причем педагогами у них были преподаватели университета.

отметил Иван Носков

Ученики этого класса проходили стажировку на предприятии, а лабораторные занятия = в вузе. При поступлении они могут рассчитывать на дополнительные баллы, а после получения высшего образования знают, где смогут работать. По словам Ивана Носкова, этот опыт является отличным примером взаимодействия школы, вуза и предприятия. Мэр выразил уверенность, что этот опыт будут тиражировать.