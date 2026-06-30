В ДНР стартовали масштабные работы по капремонту ГТС на Донецком море

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донецкой Народной Республике специалисты приступили к выполнению капитального ремонта гидротехнических сооружений на водохранилище Донецкое море.
В рамках первого этапа будут выполнены работы по разборке бетонных конструкций, разрытие грунтов в котлованах, крепление дна и откосов каналов. Запланированные мероприятия направлены на обеспечение безопасности сооружений и регулирование водотока для снабжения населения.
Минприроды ДНР приносит извинения за временные неудобства в связи с ограниченным доступом к водному объекту, а также призывает не выходить на дамбу в целях соблюдения правил безопасности. Также напомним, что в Республике продолжается выполнение работ по расчистке русел рек в рамках реализации национального проекта «Экологическое благополучие».
Об этом сообщил ТГ-канал Минприроды ДНР.
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