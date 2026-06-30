В ДНР стартовали масштабные работы по капремонту ГТС на Донецком море

Минприроды ДНР приносит извинения за временные неудобства в связи с ограниченным доступом к водному объекту, а также призывает не выходить на дамбу в целях соблюдения правил безопасности. Также напомним, что в Республике продолжается выполнение работ по расчистке русел рек в рамках реализации национального проекта «Экологическое благополучие».