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В ДНР стартовали масштабные работы по капремонту ГТС на Донецком море

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донецкой Народной Республике специалисты приступили к выполнению капитального ремонта гидротехнических сооружений на водохранилище Донецкое море.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донецкой Народной Республике специалисты приступили к выполнению капитального ремонта гидротехнических сооружений на водохранилище Донецкое море.

В рамках первого этапа будут выполнены работы по разборке бетонных конструкций, разрытие грунтов в котлованах, крепление дна и откосов каналов. Запланированные мероприятия направлены на обеспечение безопасности сооружений и регулирование водотока для снабжения населения.

Минприроды ДНР приносит извинения за временные неудобства в связи с ограниченным доступом к водному объекту, а также призывает не выходить на дамбу в целях соблюдения правил безопасности. Также напомним, что в Республике продолжается выполнение работ по расчистке русел рек в рамках реализации национального проекта «Экологическое благополучие».

Об этом сообщил ТГ-канал Минприроды ДНР.

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