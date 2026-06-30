«Чем крупнее бизнес, тем больший интерес у него к комплексному страхованию»

На сегодняшний день все крупные агрохолдинги края страхуют поголовье сельскохозяйственных животных, поскольку их гибель может пошатнуть финансовую устойчивость предприятия. Для животноводов приоритетной является защита от инфекционных заболеваний и эпизоотий. Большинство выбирают страхование с господдержкой, что связано со снижением затрат на страхование — до 50% страховой премии субсидируется государством. В 2026 году застраховать животных с господдержкой можно по различным группам рисков. Это не только заразные болезни и массовые отравления, но и природные и стихийные бедствия, а также нарушения электро-, тепло- и водоснабжения, которые произошли в их результате. С сентября 2025 года перечень был дополнен рисками паводка, половодья, изъятия животных по решению исполнительных органов власти субъектов РФ. Риск «изъятие животных» теперь присутствует в типовом договоре с господдержкой и не требует дополнительного дострахования, как это было раньше.