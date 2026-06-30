Рыба не в деньгах

«Это было хорошим подспорьем, так как основные затраты в себестоимости рыбы приходятся на корма (около 40%) и посадочный материал (15%). В 2024-м произошло резкое повышение ключевой ставки, что повлекло за собой снижение лимитов в рамках госпрограммы, увеличение ставок и резкому росту стоимости коммерческих кредитов (до 32−37%). Далее, с 1 марта 2026 года аквакультура была исключена из перечня приоритетных направлений для субсидируемого кредитования. А теперь еще и вдвое снижен размер господдержки. По нашим прогнозам, совокупное снижение поддержки приведет к ухудшению производственных показателей и уменьшению числа донских рыбоводческих предприятий, особенно небольших прудовых хозяйств. Например, мы готовимся к тому, что пять предприятий, входящих в нашу ассоциацию, которые совокупно производили 4,2−4,5 тыс. т рыбы в год, в нынешнем сезоне снизят объемы на 10−15%», — пояснил господин Ершов.