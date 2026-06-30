Синоптики сказали, когда закончится аномальная жара в Беларуси, и предупредили о штормовом ветре уже 1 июля

А вот оранжевый уровень опасности на 1 июля объявлен по западной части Беларуси из-за гроз, сильных ливней и шквалистого усиления ветра, который в некоторых районах может достичь отметки 24 м/с, что по шкале Бофорта соответствует 9 баллам или штормовому ветру. При этом, судя по инфографике, которую представил МЧС, сильный дождь и грозы 1 июля прогнозируются не только в Брестской и Гродненской областях, но и в Минской области.