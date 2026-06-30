Синоптики сказали, когда закончится аномальная жара в Беларуси, и предупредили о штормовом ветре уже 1 июля

Красный уровень опасности объявил Белгидромет на 1 июля из-за высоких температур. Днем на большей части территории Беларуси воздух прогреется от +30 до +34 градусов, по юго-западу от +35 до +37 градусов. В Минске также прогнозируется жаркая погода, от +30 до +32 градусов.
А вот оранжевый уровень опасности на 1 июля объявлен по западной части Беларуси из-за гроз, сильных ливней и шквалистого усиления ветра, который в некоторых районах может достичь отметки 24 м/с, что по шкале Бофорта соответствует 9 баллам или штормовому ветру. При этом, судя по инфографике, которую представил МЧС, сильный дождь и грозы 1 июля прогнозируются не только в Брестской и Гродненской областях, но и в Минской области.
Сайт pogoda.by не исключил 1 июля град по западу Беларуси. Сильные ливни и грозы прогнозируются в стране и 2 июля. При этом дневные температуры на раскаленном западе страны упадут до +21 градуса, тогда как по юго-востоку все еще очень жарко, до +35 градусов. 3 июля максимальная температура днем вернется к комфортным значениям, от +20 до +27 градусов, не исключены кратковременные дожди, днем местами сильный порывистый ветер.
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