В Ростовской области через полвека вновь появились шакалы и стало больше аистов

В Ростовской области снова стало много шакалов, которые практически исчезли в регионе 50 лет назад. Как сообщили «РГ» в Южном научном центре РАН, по последним данным, животных уже более двух тысяч.
Первые сведения о шакалах на территории региона появились в середине XIX века. В то время хищники водились на юге донских земель.
Но через несколько десятилетий животные полностью исчезли как с территории Области Войска Донского, так и из Западного Предкавказья. Вид переместился почти на полтысячи километров южнее. В первой половине XX века шакалов можно было встретить в горной части Краснодарского края, Адыгее и в Карачаево-Черкесии.
Потом они стали возвращаться на Дон. В 1970 годах хищников видели в Семикаракорском и Каменском районах, а с 1980-х в пойме Нижнего Дона — от плотины Цимлянского гидроузла до дельты реки у Азовского моря.
По данным министерства природы Ростовской области, с 2011 года численность шакалов в регионе начала расти. В 2022 году их насчитали более двух с половиной тысяч. После популяция несколько уменьшилась.
Как пояснили в научном центре РАН, ученые которого занимались исследованием распространения хищных млекопитающих, сейчас шакал заселил всю территорию Ростовской области, и количество животных стабильное. Возможно, это связано с мерами, предпринимаемыми специалистами, по регулированию популяции шакала.
Интересно, что на Дону стало больше и белых аистов, занесенных в Красную книгу Ростовской области. Ранее орнитологи фиксировали единичные случаи их гнездования. В последнее время аистов можно встретить все чаще. Например, в станице Казанской в Верхнедонском районе аисты давно селятся на водонапорной башне. Также их пары появлялись в Миллеровском, Волгодонском и Дубовском районах.
А недавно редкие птицы свили гнездо всего в тридцати километрах от шумного Ростова, на окраине хутора Рогожкино. Причем они поселились прямо на электрическом столбе.
— До сих пор нас радовали только цапли и фазаны, которых немало в пределах хутора. А аистов видим впервые, — рассказала жительница Ростова-на-Дону Ольга Коломыцева, у которой в Рогожкино есть частный дом.
Ей посчастливилось наблюдать за повадками крылатых супругов.
— Мы с мужем заметили, что у пары появились птенцы. Птицы охраняют потомство прямо как ответственные родители. В аистовом домике всегда кто-то есть — папа или мама. Как-то увидела «смену караула». Птицы поменялись местами: та, которая сидела в гнезде, улетела, и тут же вместо нее заступила другая.
Ольга надеется застать момент, когда из отчего дома вылетят и повзрослевшие «дети».