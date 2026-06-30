В Ростовской области через полвека вновь появились шакалы и стало больше аистов

Интересно, что на Дону стало больше и белых аистов, занесенных в Красную книгу Ростовской области. Ранее орнитологи фиксировали единичные случаи их гнездования. В последнее время аистов можно встретить все чаще. Например, в станице Казанской в Верхнедонском районе аисты давно селятся на водонапорной башне. Также их пары появлялись в Миллеровском, Волгодонском и Дубовском районах.