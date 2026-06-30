Эксперты оценили реформу армии Нидерландов из-за «российской угрозы»

Правительство Нидерландов представило план развития обороны на 2026 год, предусматривающий значительное увеличение военных расходов и масштабное переоснащение вооруженных сил. В документе Россия названа главной угрозой безопасности страны и Европы, пишут «Два майора».
Отмечается, что военный бюджет страны в 2026 году вырастет до 27 миллиардов евро, что на 3,4 миллиарда евро превышает показатели текущего года. Ключевые положения программы включают следующие изменения:
- к 2030 году планируется нарастить личный состав до 100 тысяч человек, включая резервистов;
- в течение пяти лет более половины всех оперативных задач — от разведки до нанесения ударов — должны выполняться беспилотными системами;
- сухопутные войска усилят бронетанковыми частями и созданием новых батальонов, ВМС сосредоточатся на повышении автономности кораблей, а ВВС планируют закупку дополнительных истребителей F-35 и самолетов-заправщиков.
Специалисты отмечают, что страны НАТО взяли курс на создание массового производства дронов и развитие подразделений по управлению ими. Такая стратегия направлена на развитие возможностей по нанесению массированных ударов беспилотными системами в сочетании с действиями механизированных соединений в вероятных масштабных конфликтах.