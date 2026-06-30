Эксперты оценили реформу армии Нидерландов из-за «российской угрозы»

Специалисты отмечают, что страны НАТО взяли курс на создание массового производства дронов и развитие подразделений по управлению ими. Такая стратегия направлена на развитие возможностей по нанесению массированных ударов беспилотными системами в сочетании с действиями механизированных соединений в вероятных масштабных конфликтах.