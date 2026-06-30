Снятые на Нововоронежской АЭС фильмы стали одними из лучших в стране

«Нововоронежская земля продолжает раскрываться с разных сторон. Мы уже видели в других проектах и современную мощь атомной станции и людей, который здесь работают. Отдельно впечатляет гастрономическое направление — мы знаем, что все выращенное рядом с Нововоронежской АЭС по-настоящему безопасно. Теперь мы увидели глубину исторического наследия этого места. Я призываю всех участников смотреть шире и через свои проекты показывать красоту региона со всех сторон — как это делает Нововоронежская АЭС», — подчеркнул председатель жюри, директор по развитию Фонда «Уникальная страна» и проекта «Уникальная Россия», член Общественного совета Федерального агентства по делам национальностей России Борис Липатов.