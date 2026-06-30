На маршрут № 227 из Новосибирска в город Обь выпустят 3 новых автобуса

«Машины большого класса более вместительны, оборудованы с учетом современных требований к комфорту и безопасности. Такие решения в совокупности с государственной поддержкой помогают нам системно повышать качество перевозок. На эти цели также направлен национальный проект “Инфраструктура для жизни”. В текущем году благодаря нацпроекту планируется обновить 20 единиц общественного транспорта», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.