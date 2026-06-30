На маршрут № 227 из Новосибирска в город Обь выпустят 3 новых автобуса

Три современных автобуса большого класса будут курсировать по маршруту № 227, который связывает Новосибирск и город Обь, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Обновление общественного транспорта отвечает целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Указанные автобусы имеют увеличенную площадь. Благодаря этому они смогут перевозить больше пассажиров. Также машины оснащены широкими дверными проемами и удобной системой входа и выхода. Всего на данный момент по маршруту № 227 курсируют 15 машин.
«Машины большого класса более вместительны, оборудованы с учетом современных требований к комфорту и безопасности. Такие решения в совокупности с государственной поддержкой помогают нам системно повышать качество перевозок. На эти цели также направлен национальный проект “Инфраструктура для жизни”. В текущем году благодаря нацпроекту планируется обновить 20 единиц общественного транспорта», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.