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В Дагестане к открытию готовят новые гостиничные комплексы

Ввести их в эксплуатацию планируют уже в июле.

Новые гостиничные комплексы готовят к открытию в Республике Дагестан, сообщили в администрации главы региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Так, на финальной стадии строительства находятся гостиничные комплексы «Ярус» и Maali Resort, а также модульный гостинично-оздоровительный комплекс «САЛИ» и спортивно-оздоровительный комплекс «Лотос». Кроме того, к открытию в республике готовят турбазу «Рубас». Ввести все эти объекты в эксплуатацию планируют уже в июле.

«Создание модульных средств размещения позволяет в короткие сроки расширять туристическую инфраструктуру с минимальным воздействием на окружающую среду. Такие объекты повышают доступность отдыха, улучшают качество туристических услуг и создают более комфортные условия для пребывания гостей региона», — подчеркнули в администрации главы Республики Дагестан.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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