Россиянам назвали безопасную порцию персиков и нектаринов

Безопасная порция персиков и нектаринов составляет 2−3 средних плода в день. Об этом РИА Новости рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.
По словам специалиста, общий вес такой порции не должен превышать 300 граммов. При этом лучше есть эти фрукты не каждый день, а чередовать с другими. Людям с диабетом и инсулинорезистентностью диетолог рекомендует ограничиться одним плодом и есть его в первой половине дня.
При склонности к аллергии лучше начать с половины фрукта. Детям до трех лет специалист советует давать один маленький нектарин, очищенный от кожицы. Также Писарева не рекомендует есть нектарины на голодный желудок и запивать их молоком, чтобы избежать метеоризма. Лучше употреблять эти фрукты через 40−60 минут после основного приема пищи.