Россиянам назвали безопасную порцию персиков и нектаринов

По словам специалиста, общий вес такой порции не должен превышать 300 граммов. При этом лучше есть эти фрукты не каждый день, а чередовать с другими. Людям с диабетом и инсулинорезистентностью диетолог рекомендует ограничиться одним плодом и есть его в первой половине дня.