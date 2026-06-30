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Информацию о гибели двух детей при пожаре в Батайске уточнили в МЧС

Возраст погибших при пожаре детей выяснили в Батайске, назвали причину происшествия.

Источник: Комсомольская правда

При пожаре на улице 2-й Полтавской в Батайске погибли двое подростков 14-ти и 15-ти лет. Уточненная информация поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Горела летняя кухня, а не частный дом. Благодаря слаженным действиям огонь не перешел на жилье. Как установил дознаватель ведомства, наиболее вероятной причиной пожара стала неисправная электропроводка на потолке, — прокомментировали в МЧС.

Напомним, дети погибли сегодня, 30 июня. Пожарных вызвали в 11:38, в 11:55 пламя локализовали, в 12:03 потушили открытое горение. Тогда же на месте происшествия нашли тела погибших.

Площадь пожара составила 50 кв. метров. От РСЧС в тушении задействовали 31 человека и десять единиц техники, в том числе от МЧС России — 18 человек и шесть единиц техники.

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