Малина может потерять треть завязей — как этого избежать, рассказал агроном

Снизить активность пчёл и шмелей может холодная, влажная или ветреная погода. В дождь или при температуре воздуха около +12 градусов пчёлы если и летают, то не активно. В обоих случаях можно опрыскать веточки препаратами для образования завязи или посадить рядом медоносы.