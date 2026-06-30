Съезд с ЗСД на Богатырский проспект полностью закроют с 3 по 6 июля

С вечера 3 июля до утра 6 июля съезд на Богатырский проспект с южного направления Западного скоростного диаметра (ЗСД) будет полностью закрыт. Об этом сообщила пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Причиной этому станет дорожный ремонт. Работы продлятся 58 часов. В это время специалисты демонтируют старое покрытие на пяти из шести полос, уложат новый слой асфальтобетона и восстановят систему детекции транспортных средств на полосе.