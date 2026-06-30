Соколова рассказала, почему в Калининградском зоопарке нельзя содержать много медведей

Содержать большое количество медведей в Калининградском зоопарке нельзя из-за неподходящих условий. Об этом рассказала директор учреждения Светлана Соколова в своём телеграм-канале.
Сейчас в зоопарке живут три медведя. Среди них — бурый Фима, барибал Ханни и недавно прибывший гималаец Вася. Раньше в учреждении содержали 12 медведей, в том числе и белых.
Но в каких условиях они жили! Бетонные мешки, без натурального грунта, без бассейнов (впрочем, у белых был небольшой во рву), без каких-либо конструкций для лазания. Единственное развлечение — день за днём, день за днём выклянчивать у посетителей подачку. Медведи очень умные и активные животные. Чтобы их жизнь была благополучной, необходимы совершенно иные вольеры — большие по площади, с хорошими бассейнами, — отметила директор.
По словам Соколовой, исторический медвежатник зоопарка очень мал по площади. Сейчас там содержат бурого медведя Фиму. В ближайшем будущем его рассчитывают переселить в новый комплекс с бассейном, водопадом, ручьём, искусственными скалами и экспозициями. Строить вольеры для гималайских и белых медведей пока не планируют.
«Плохо ли, что у нас останется лишь один вид медведей (или два, если найдём место и деньги для “гималайцев”)? И да, и нет. Медведи интересны для публики и каждый вид — по-своему. Должны ли мы заводить медведей в неподходящие условия лишь бы потешить публику? Точно нет. В современных зоопарках благополучие животных должно быть на первом месте», — пояснила Соколова.
Существующий медвежатник появился в зоопарке в 1936 году. Вольер не подходит для содержания крупных животных. После переезда медведей исторический объект хотели затянуть сеткой и переселить туда хищных птиц — сипов и грифов.
Новый медвежатник появится на месте вольера для лосей. Общая площадь участка составляет 7,1 тысячи квадратных метров. Под строительство отведут 1,7 тысячи «квадратов». В комплексе разместят бассейн с подводным обзором, водопад, бассейн, ручей, искусственные скалы и экспозицию. Общую стоимость строительства оценивают в 476 миллионов рублей.
В 2023 году зоопарк предпринимал несколько попыток найти подрядчика. Тогда на работы выделяли 334 миллиона рублей. Однако желающих построить объект на эту сумму не нашлось.