Соколова рассказала, почему в Калининградском зоопарке нельзя содержать много медведей

«Плохо ли, что у нас останется лишь один вид медведей (или два, если найдём место и деньги для “гималайцев”)? И да, и нет. Медведи интересны для публики и каждый вид — по-своему. Должны ли мы заводить медведей в неподходящие условия лишь бы потешить публику? Точно нет. В современных зоопарках благополучие животных должно быть на первом месте», — пояснила Соколова.