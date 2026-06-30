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До миллиона пообещали выплатить волгоградцам за ущерб от ракет ВСУ

В Волгограде администрация сообщила об отсутствии необходимости установления дополнительных выплат для пострадавших от террористических.

В Волгограде администрация сообщила об отсутствии необходимости установления дополнительных выплат для пострадавших от террористических ударов ВСУ крылатыми ракетами. Ранее разработанная нормативно-правовая база позволяет муниципалитету в полной мере оказать поддержку лишившимся имущества жителям города.

— По действующему порядку, в случае причинения ущерба, предусмотренная действующими нормативными документами помощь предоставляется гражданам вне зависимости от типа летательного аппарата, использованного в ходе террористической атаки, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Как ранее сообщала редакция, в Волгоградской области за утрату имущества первой необходимости в результате воздушных атак власти выплачивают до 166,7 тыс. рублей, за повреждение авто — до 75 тыс. рублей, за повреждение жилого помещения по 20 тыс. рублей за кв. метр, но не более 1 млн рублей. Кроме того, в случае причинения вреда здоровью волгоградцы могут рассчитывать на финансовую помощь в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, 27 июня ВСУ нанесли удар крылатой ракетой по одному из предприятий Волгограда. 29 июня из-за угрозы повторной атаки в Волгограде впервые с начала СВО на всех предприятиях была объявлена воздушная тревога. В городе были включены сирены, сигнализирующие о необходимости укрыться в заглубленных помещениях.

Фото сгенерировано ИИ / Kandinsky.

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