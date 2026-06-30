До миллиона пообещали выплатить волгоградцам за ущерб от ракет ВСУ

Как ранее сообщала редакция, в Волгоградской области за утрату имущества первой необходимости в результате воздушных атак власти выплачивают до 166,7 тыс. рублей, за повреждение авто — до 75 тыс. рублей, за повреждение жилого помещения по 20 тыс. рублей за кв. метр, но не более 1 млн рублей. Кроме того, в случае причинения вреда здоровью волгоградцы могут рассчитывать на финансовую помощь в размере 50 тыс. рублей.