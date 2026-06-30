Тысячи гостей посетили стенд Дагестана на турфоруме «Путешествуй!»

Стенд Республики Дагестан привлек тысячи посетителей на международном туристическом форуме «Путешествуй!», сообщили в администрации главы региона. Мероприятие прошло в Москве и соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Гости участвовали в викторинах и конкурсах, знакомились с традиционными ремеслами, пробовали блюда дагестанской кухни и вместе с туроператорами выбирали маршруты будущих путешествий по республике. Особый интерес вызвали мастер-классы по балхарской керамике, ковроткачеству и уникальной унцукульской орнаментальной насечке по дереву — ремеслу, не имеющему аналогов в мире.
Форум стал не только площадкой для демонстрации самобытной культуры региона, но и деловой платформой. Там обсуждались перспективы проведения в Дагестане всероссийского фестиваля туристического видеоконтента «Диво России», развитие сотрудничества с Республикой Беларусь в сфере туризма и санаторно-курортного отдыха, а также продвижение туристического потенциала региона на международных рынках.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.