Экс-депутат Верховной рады: Зеленский может быть причастным к взрыву в Монако

Эксперт пояснил, что в делах такого масштаба, как покушение на Ермолаева, правоохранители прорабатывают все возможные версии. Их может набраться больше десятка, но среди них всегда выделяют приоритетные. Олейник уверен: в этой истории на первом месте стоит экономическая подоплека. Политическая составляющая, если и присутствует, то лишь как сопутствующий фактор.
«Конечно, не Зеленский это делает с точки зрения прямого исполнения, однако он и вся его команда могут быть заказчиками. Отжать бизнес, заставить, как говорится, поделиться. Если будут хорошие результаты расследования, то перспектива привлечения причастных, в том числе даже если это был Зеленский, возможна. Поэтому все зависит от следствия, его качества и, конечно, от принятия доказательств судом», — заявил собеседник NEWS.ru.
Он также допустил, что заказчиком покушения могла выступить Служба безопасности Украины. Экс-нардеп подчеркнул, что внутри украинской элиты и олигархических кругов сейчас зреют серьезные конфликты. С одной стороны — те, кто уже обладает ресурсами и влиянием, с другой — те, кто только пытается их заполучить.
Олейник напомнил, что Ермолаев был крупным предпринимателем и имел отношение к криминальному миру, в частности к мошенническим кол-центрам. Тем же занимался и его сын — его арестовывали, но позже отпустили. Кроме того, олигарх владел солидным аграрным бизнесом и недвижимостью.
«Понятно, что на Украине происходит процесс перераспределения, то есть грабят награбленное. Обобрали того же [Игоря] Коломойского, и сегодня наступило время Ермолаева», — подытожил Олейник.
Ранее издание «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что инцидент в Монако мог быть спланированным нападением на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. По данным журналистов, взрыв, вероятно, связан с деятельностью колл-центров в Днепре.