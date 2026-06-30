Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-депутат Верховной рады: Зеленский может быть причастным к взрыву в Монако

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может оказаться на скамье подсудимых. По словам политика, если следствие докажет причастность украинского лидера к покушению на олигарха Вадима Ермолаева в Монако, судебная перспектива для него станет реальной.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт пояснил, что в делах такого масштаба, как покушение на Ермолаева, правоохранители прорабатывают все возможные версии. Их может набраться больше десятка, но среди них всегда выделяют приоритетные. Олейник уверен: в этой истории на первом месте стоит экономическая подоплека. Политическая составляющая, если и присутствует, то лишь как сопутствующий фактор.

«Конечно, не Зеленский это делает с точки зрения прямого исполнения, однако он и вся его команда могут быть заказчиками. Отжать бизнес, заставить, как говорится, поделиться. Если будут хорошие результаты расследования, то перспектива привлечения причастных, в том числе даже если это был Зеленский, возможна. Поэтому все зависит от следствия, его качества и, конечно, от принятия доказательств судом», — заявил собеседник NEWS.ru.

Он также допустил, что заказчиком покушения могла выступить Служба безопасности Украины. Экс-нардеп подчеркнул, что внутри украинской элиты и олигархических кругов сейчас зреют серьезные конфликты. С одной стороны — те, кто уже обладает ресурсами и влиянием, с другой — те, кто только пытается их заполучить.

Олейник напомнил, что Ермолаев был крупным предпринимателем и имел отношение к криминальному миру, в частности к мошенническим кол-центрам. Тем же занимался и его сын — его арестовывали, но позже отпустили. Кроме того, олигарх владел солидным аграрным бизнесом и недвижимостью.

«Понятно, что на Украине происходит процесс перераспределения, то есть грабят награбленное. Обобрали того же [Игоря] Коломойского, и сегодня наступило время Ермолаева», — подытожил Олейник.

Ранее издание «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что инцидент в Монако мог быть спланированным нападением на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. По данным журналистов, взрыв, вероятно, связан с деятельностью колл-центров в Днепре.

Узнать больше по теме
Монако: одно из самых маленьких и богатых государств мира
Монако — независимое княжество на побережье Средиземного моря. Несмотря на небольшую площадь, государство известно во всем мире как центр роскошного отдыха, международного бизнеса, банковского сектора и автоспорта. Собрали о Монако главное.
Читать дальше