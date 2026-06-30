Экс-депутат Верховной рады: Зеленский может быть причастным к взрыву в Монако

«Конечно, не Зеленский это делает с точки зрения прямого исполнения, однако он и вся его команда могут быть заказчиками. Отжать бизнес, заставить, как говорится, поделиться. Если будут хорошие результаты расследования, то перспектива привлечения причастных, в том числе даже если это был Зеленский, возможна. Поэтому все зависит от следствия, его качества и, конечно, от принятия доказательств судом», — заявил собеседник NEWS.ru.