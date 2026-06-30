В Таганроге задержан мужчина с крупной партией сильнодействующих веществ

В Таганроге задержали 29‑летнего мужчину с крупной партией сильнодействующих веществ, сообщили в пресс‑службе ГУ МВД России по Ростовской области.
По данным правоохранителей, подозреваемый планировал передать запрещённые препараты через курьера своему знакомому в отдалённом регионе. Партия была сформирована из лекарств, приобретённых в аптеках по поддельным рецептурным бланкам.
При передаче товара курьеру полицейские изъяли 1 700 капсул одного препарата и 257 таблеток другого. Ещё 131 капсулу обнаружили во время обыска в жилище задержанного.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере).