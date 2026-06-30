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Опубликованы фото с выставки «Алфавит — культурный код России»

Авторами работ стали художница Алина Клейнер и ее воспитанники.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородском художественном музее открылась выставка «Алфавит — культурный код России» (0+). На ней представили работы художницы Алины Клейнер и воспитанников художественной студии «Акварелька».

В экспозиции показали более ста работ, центральное место среди которых занимает серия «Алфавит — культурный код России». Каждая буква отражает исторические события, достижения россиян, природные явления, традиции и символы страны. Авторы использовали акварель и графические материалы.

Кадры с выставки — в фоторепортаже Александра Воложанина. Больше фото — в фотобанке Правдивый взгляд. Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали фото ландшафтного парка «Россия в миниатюре» на Бору.