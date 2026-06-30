Смотрим на семь чудес Хабаровского края в промзоне краевой столицы

Уникальный сквер на 38-й школе, рядом с заводом «Дальдизель», существует вот уже почти два года. Концепция — собрать в зоне отдыха символы семи чудес Хабаровского края: лотос Комарова, Амурский мост, хребет Дуссе-Алинь, петроглифы, Амурского тигра, озеро Амут и венчающие все Шантарские острова, довольно интересна. Получилось модно, стильно, молодежно.
Открыли сквер осенью 2024-го и, судя по сохранности фигур, местным жителям он понравился, вот только в остальном Хабаровске об уникальной зоне отдыха, на которую потратили больше десяти миллионов рублей, знают мало.
Мы решили исправить несправедливость — смотрите фотографии, восхищайтесь чудесами и при случае посетите арт-объект. Он того стоит.