Курьера телефонных мошенников отправили на принудительные работы

Как установило следствие, в ноябре 2025 года участники преступной группы звонили пенсионерам и, представляясь сотрудниками силовых структур, вводили их заблуждение о необходимости декларирования сбережений для их сохранности. Для этого деньги требовалось передать курьеру, которым выступал молодой человек. Общая сумма похищенных у пяти граждан денег превысила 1,3 млн руб.