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Курьера телефонных мошенников отправили на принудительные работы

Свердловский суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя краевого центра, работавшего курьером у телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Источник: Коммерсантъ

Свердловский суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя краевого центра, работавшего курьером у телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, в ноябре 2025 года участники преступной группы звонили пенсионерам и, представляясь сотрудниками силовых структур, вводили их заблуждение о необходимости декларирования сбережений для их сохранности. Для этого деньги требовалось передать курьеру, которым выступал молодой человек. Общая сумма похищенных у пяти граждан денег превысила 1,3 млн руб.

В судебном заседании молодой человек признал вину, частично возместил причиненный потерпевшим материальный ущерб на сумму 615 тыс. руб. Суд назначил ему наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства.

Также суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с осужденного в пользу потерпевших компенсации морального вреда.