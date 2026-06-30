На Кубани прошел слет по туристскому многоборью

Краевой слет по туристскому многоборью «Медицинский экстрим — 2026» в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» прошел в Краснодарском крае. Об этом сообщили в администрации Красноармейского района.
Соревнования состоялись с 26 по 28 июня в урочище Крымская поляна Северского района и были посвящены Дню медицинского работника. В мероприятии приняли участие более 400 человек.
В течение трех дней медработники соревновались в туристской полосе: вязали узлы, преодолевали овраги и склоны, связывали носилки, оказывали первую помощь и транспортировали условного пострадавшего. Также попробовали силы в скалолазании, дартсе, викторине и творческой программе на тему «Россия — многообразие в единстве!». Команда Красноармейской ЦРБ «Крутые бобры» в составе 14 сотрудников показала достойные результаты: первое место на скалодроме, третье место в конкурсе художественной самодеятельности и шестое место в общекомандном зачете среди 30 команд-участников.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.