Основателя технопарка «Волга» попросили осудить на четыре года

Кроме того, нельзя считать ущербом и суммой хищений 209,8 млн руб., если из нее бюджет перечислил компании только 150 млн руб., еще 59 млн софинансирования вложило само «Прано групп», а со сделки государству было уплачено почти 40 млн руб. в качестве НДС, отметил защитник. По мнению защиты, предпринимателя следует оправдать и освободить, чтобы вернуть Нижегородской области технопарк «Волга». «Если Прудникова отправят в исправительную колонию, все поймут, что в технопарк заходить опасно и окончательно уйдут из него. Проект станет токсичным. Если же Прудников вернется к ежедневному управлению компаниями, то резиденты потянутся в технопарк, будут восстановлены старые договоренности с предприятиями. Это миллиарды рублей инвестиций и сотни рабочих мест, в конечном счете это обернется и значительными доходами бюджета», — заявил защитник Федор Куприянов.