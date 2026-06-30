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В Воронеже уличных музыкантов могут обязать согласовывать выступления с властями

Полиция намерена выйти в облдуму с законодательной инициативой об урегулировании уличных музыкальных выступлений на проспекте Революции в Воронеже. Об этом на пресс-конференции рассказал новый начальник регионального главка МВД Максим Петрушин.

Источник: "Российская газета"

Полиция намерена выйти в облдуму с законодательной инициативой об урегулировании уличных музыкальных выступлений на проспекте Революции в Воронеже. Об этом на пресс-конференции рассказал новый начальник регионального главка МВД Максим Петрушин.

По его словам, по аналогии с Санкт-Петербургом уличных музыкантов могут обязать согласовывать с мэрией репертуар и время концерта.

Максим Петрушин заверил — он не против выступлений: «Я за то, чтобы они были. Это определенный колорит. Но не всегда поются достойные песни для тех же наших детей. Я вот шел с дочерью и даже был вынужден попросить поменять песню».

Начальник главка пояснил, что, например, матерные композиции могут быть, например, допустимы в закрытых помещениях с ограниченным входом, а на улицах — большая аудитория.

Он также подчеркнул, что можно исполнять часть песен самой известной воронежской группы «Сектор Газа».

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