В Красноярском крае с начала 2026 года режим НМУ длился 140 дней, тогда как за первое полугодие 2025-го — всего 41. Министр экологии региона Владимир Часовитин пояснил, что такое заметное увеличение цифр связано с изменением нормативной базы.
Весной вступили в силу новые требования, и теперь прогноз неблагоприятных метеоусловий делится на общий и специализированный.
«Эти 140 дней — как раз общий прогноз, который Среднесибирское УГМС теперь объявляет во всех населенных пунктах края. Основание — погодные условия: высокие температуры, слабый ветер, туман, направление ветра. Всё то, что может привести к загрязнению воздуха», — пишет чиновник в своих социальных сетях.
Введение общего прогноза не означает, что воздух в регионе загрязнен. Это профилактическая мера, которая помогает не допустить сильного накапливания загрязняющих веществ в городах и селах.
В период действия НМУ пожаловаться на нарушения природоохранного законодательства можно по номеру горячей линии министерства экологии края: 8−800−20−11−116. Во время этого режима жителям советуют реже открывать окна, чаще проводить влажную уборку и, по возможности, меньше проводить времени на улице.