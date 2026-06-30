В Красноярском крае с начала 2026 года режим НМУ длился 140 дней

«Эти 140 дней — как раз общий прогноз, который Среднесибирское УГМС теперь объявляет во всех населенных пунктах края. Основание — погодные условия: высокие температуры, слабый ветер, туман, направление ветра. Всё то, что может привести к загрязнению воздуха», — пишет чиновник в своих социальных сетях.