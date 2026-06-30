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В Красноярском крае с начала 2026 года режим НМУ длился 140 дней

За первое полугодие 2025 года в регионе режим неблагоприятных метеоусловий длился 41 день.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае с начала 2026 года режим НМУ длился 140 дней, тогда как за первое полугодие 2025-го — всего 41. Министр экологии региона Владимир Часовитин пояснил, что такое заметное увеличение цифр связано с изменением нормативной базы.

Весной вступили в силу новые требования, и теперь прогноз неблагоприятных метеоусловий делится на общий и специализированный.

«Эти 140 дней — как раз общий прогноз, который Среднесибирское УГМС теперь объявляет во всех населенных пунктах края. Основание — погодные условия: высокие температуры, слабый ветер, туман, направление ветра. Всё то, что может привести к загрязнению воздуха», — пишет чиновник в своих социальных сетях.

Введение общего прогноза не означает, что воздух в регионе загрязнен. Это профилактическая мера, которая помогает не допустить сильного накапливания загрязняющих веществ в городах и селах.

В период действия НМУ пожаловаться на нарушения природоохранного законодательства можно по номеру горячей линии министерства экологии края: 8−800−20−11−116. Во время этого режима жителям советуют реже открывать окна, чаще проводить влажную уборку и, по возможности, меньше проводить времени на улице.