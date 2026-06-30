Если отключают свет: как сохранить продукты без холодильника и что готовить

«В условиях летних температур и перебоев с энергоснабжением главным риском для здоровья населения становится нарушение “холодовой цепи” при хранении продуктов. Высокая температура воздуха способствует стремительному размножению патогенных микроорганизмов в продуктах питания, что может привести к вспышкам острых кишечных инфекций (ОКИ) и пищевых токсикоинфекций. Для минимизации рисков необходимо строго соблюдать правила гигиены и пересмотреть подход к приготовлению пищи», — отметила эксперт.
Правило «закрытой двери»: как удержать холод.
При отключении электроэнергии крайне важно сохранить внутреннюю температуру холодильного оборудования. Так, холодильник сохраняет безопасную для продуктов температуру до 4 часов, при условии, что его дверь остается закрытой. Каждое открытие дверцы сокращает это время вдвое, рассказала специалист.
При этом морозильная камера удерживает безопасную температуру до 24 часов при половинной загрузке и до 48 часов при полной наполненности.
«Заранее замораживайте пластиковые бутылки с водой (желательно подсоленной) или используйте промышленные аккумуляторы холода. В случае отключения света переложите их из морозилки на верхние полки холодильника — это поможет продлить его работу еще на несколько часов», — дает рекомендации Шевчук.
Принципы безопасного меню: что и как готовить.
«В условиях отсутствия стабильного электроснабжения Роспотребнадзор рекомендует временно скорректировать рацион и способы приготовления пищи: перейти на “однопорционное” приготовление. Готовьте пищу строго на один прием. Хранение готовых супов, вторых блюд и каш при комнатной температуре более трех часов категорически запрещено», — поясняет специалист.
По ее словам, в этот период важно минимизировать использования влаги, различных соусов и заправок.
«Быстрее всего портятся блюда со сложным компонентным составом, соусами, майонезом и подливами. Отдавайте предпочтение сухим гарнирам, запеченным или отварным овощам без заправки, их можно заправить маслом непосредственно перед употреблением», — рассказывает сотрудник ведомства.
Кроме того, эксперт рекомендует использовать продукты быстрого приготовления. Так, кускус, овсяные хлопья, гречневая крупа не требуют длительной варки — их можно заливать горячей водой или даже водой комнатной температуры для разбухания.
«Можно сделать ставку на консервы. Мясная, рыбная и овощная консервация в заводской упаковке — самый безопасный источник белка в этих условиях. Однако помните: вскрытая консервная банка хранению без холодильника не подлежит. Содержимое должно быть употреблено сразу», — говорит Шевчук.
Критические сроки хранения скоропортящихся продуктов без охлаждения.
Как рассказала специалист Межрегионального управления Роспотребнадзора, при температуре воздуха выше +20 градусов большинство привычных продуктов переходят в категорию повышенного риска:
Мясо, птица, рыба (сырые и готовые), копченые колбасные изделия могут находиться без холодильника не более двух часов. По истечении этого времени бактериологические показатели продуктов начинают стремительно ухудшаться.
Свежие яйца без охлаждения могут храниться до 10−14 суток, но только при условии целостности скорлупы и отсутствия на ней загрязнений.
Твердые сыры и сливочное масло более устойчивы. Сыр можно сохранить, завернув в пергамент, смоченный в солевом растворе.
Питьевой режим и гигиена.
«При перебоях со светом могут возникать перепады давления в водопроводных сетях. Важно использовать для питья, мытья посуды, овощей и фруктов только бутилированную или гарантированно кипяченую воду», — отмечает специалист.
Кроме того, эксперты профильного ведомства рекомендуют отказаться от стихийных покупок.
«Категорически не рекомендуется приобретать мясо, рыбу, молоко и домашние консервы в местах несанкционированной торговли — на улицах, вдоль трасс. В условиях жары и отсутствия холодильников у продавцов такие продукты гарантированно содержат опасные бактерии и токсины», — говорит Шевчук.
Также эксперт призывает ни в коем случае не пытаться «спасти» продукты с признаками порчи — с изменением цвета, запаха или консистенции путем повторной термической обработки. Токсины некоторых бактерий, например, золотистого стафилококка, термоустойчивы и не разрушаются при кипячении или обжаривании.
«При первых симптомах пищевого отравления — тошнота, рвота, жидкий стул, температура — не занимайтесь самолечением и немедленно обращайтесь за медицинской помощью», — подытожила эксперт.