Если отключают свет: как сохранить продукты без холодильника и что готовить

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. При частых отключениях электроснабжения специалисты Роспотребнадзора рекомендуют временно скорректировать рацион и способы приготовления пищи: готовить еду на один прием. А уже готовые супы, вторые блюда и каши хранить при комнатной температуре не больше трех часов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала специалист Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Вероника Шевчук.