«Царские дни» пройдут в Свердловской области с 11 по 21 июля

В этом году фестиваль пройдет в 23-й раз, его посвятят 108-й годовщине памяти святых Царственных страстотерпцев. Ключевым мероприятием станет божественная литургия у Храма на Крови и Царский крестный ход в ночь с 16 на 17 июля. В прошлом году в мероприятиях приняли участие 25 тысяч человек.