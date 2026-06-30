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«Царские дни» пройдут в Свердловской области с 11 по 21 июля

Фестиваль православной культуры «Царские дни» пройдет в Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области с 11 по 21 июля пройдет XXIII Международный фестиваль православной культуры «Царские дни». Богослужения, крестные ходы, концерты и выставки пройдут в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Среднеуральске, Алапаевске и в муниципальном образовании Алапаевское.

— «Царские дни» уже более двух десятилетий остаются одним из крупнейших духовных событий Среднего Урала. Правительство Свердловской области совместно с Екатеринбургской митрополией, муниципалитетами и профильными ведомствами проводит комплексную подготовку, чтобы все мероприятия прошли на высоком организационном уровне, — отметил вице-губернатор Свердловской области Василий Козлов во время рабочего совещания.

В этом году фестиваль пройдет в 23-й раз, его посвятят 108-й годовщине памяти святых Царственных страстотерпцев. Ключевым мероприятием станет божественная литургия у Храма на Крови и Царский крестный ход в ночь с 16 на 17 июля. В прошлом году в мероприятиях приняли участие 25 тысяч человек.